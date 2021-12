Bahia anuncia contratação de Kieza

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 11, a contratação do atacante Kieza, seu novo camisa 9. Após os exames médicos, o jogador assinou um compromisso com o Tricolor até julho de 2015, com possibilidade de prorrogação até dezembro.

"É um prazer estar jogando neste clube maravilhoso como esse, com uma torcida grande como essa. Espero chegar e corresponder o investimento feito pelo Bahia não só com gols, mas com muita raça e vontade", declarou.

O K-9, como é apelidado, chega por empréstimo junto ao Shangai Shenxin, da China. Lá, ele marcou 13 gols em 34 jogos, entre 2013 e 2014. No Bahia, Kieza vai repetir a dupla de ataque do Náutico com Rhayner, formada durante o Campeonato Brasileiro de 2012.

Nos tempos do Timbu, em 2011, Kieza virou ídolo e ganhou até música, em que era chamado de "caçador de rubro-negro", por conta de suas atuações no clássico pernambucano contra o Sport.

adblock ativo