Bahia anuncia contratação de ex-volante do Figueirense

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 14, o sexto reforço para a temporada 2016. Trata-se do volante Paulo Roberto, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense.



Aos 28 anos, o atleta natural de Lavras (MG), chega para disputar posição com os volantes Gustavo Blanco, Feijão e Yuri - este último renovou contrato com o Esquadrão até 2018.



No ano passado, Paulo Roberto esteve em campo 42 vezes, foi titular em 24 partidas da primeira divisão nacional e foi o terceiro maior "ladrão" de bolas da equipe.



Bicampeão estadual pelo Figueirense, o jogador iniciou a carreira no Juventus-SP e também acumula passagens por Ponte Preta e Atlético-PR. O vínculo de Paulo Roberto com o Bahia vai até o final desta temporada.

Renovação

O Bahia também divulgou na tarde desta quinta-feira, 14, a oficilização da renovação de contrato com o volante Yuri, de 21 anos. O atleta que tinha seus direitos federativos ligados ao Olaria-RJ, firmou contrato com o Esquadrão até dezembro de 2018. O clube agora também possui 70% dos direitos federativos do atleta.

O jogador veio da divisão de base da equipe carioca em 2013, e foi incorporado aos profissionais do Tricolor em 2015.

