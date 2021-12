Bahia anuncia contratação de atleta do Olímpia para o sub-23

Mesmo com o plantel profissional de folga, a equipe aspirantes do Bahia segue trabalhando dentro e fora de campo. E, nesta quarta-feira, 19, o Tricolor sub-23 confirmou a contratação por empréstimo de mais um atleta para o restante da temporada.

Destaque na 2ª Divisão do Campeonato Baiano pelo Olímpia, o volante Paulinho assinou contrato com o Esquadrão até setembro de 2019, com possibilidade de renovação por mais um ano.

“Estou muito feliz por mais uma realização na minha carreira. Sou muito grato ao Olímpia por ter me dado uma oportunidade de ouro [...] Agradeço ao Bahia pelo reconhecimento. Meu contrato é tiro curto. Acaba junto com o Brasileiro de Aspirantes. Posso garantir ao torcedor que vou dar meu máximo pra somar na busca dos nossos objetivos e, se Deus quiser, continuar aqui por mais tempo”, disse Paulinho.

O diretor de futebol do Olímpia, Ivan Conceição, comemorou a primeira negociação concretizada fruto da campanha do vice-campeonato do Estadual. “É mais um resultado de um trabalho sério e profissional que realizamos. Estamos todos muito felizes com a ida de Paulinho pra um gigante do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo que estamos na torcida, temos a convicção de que ele vai arrebentar com a camisa do Tricolor”.

adblock ativo