A diretoria do Bahia anunciou, nesta quinta-feira, 7, a contratação do atacante Edigar Junio, de 25 anos e 1,74 m. O atleta vem de um 2015 ruim, no qual marcou três gols, dois pelo Atlético-PR e um pelo Joinville.

Em 2014, porém, havia sido um dos destaques do mesmo JEC - que conquistou a Série B -, com 16 gols marcados (12 só na Segundona) em 55 partidas.

Edigar Junio é o terceiro jogador de ataque contratado pelo Bahia para 2016 - Hernane e Luisinho são os outros homens de frente. Se Maxi Biancucchi seguir no elenco e Kieza renovar, o setor vai ficar inchado.

Tiago Lemos Bahia anuncia contratação de atacante do Atlético-PR

Sem definição

Nesta quinta, o empresário de Kieza, Igor Albuquerque, foi procurado para explicar se o atacante vai renovar com o Bahia ou se o São Paulo ainda está na briga.

O agente atendeu a ligação da reportagem, mas pediu que fosse contactado mais tarde porque estava em reunião. Horas depois, porém, seu telefone estava desligado. Representante do Shanghai Shenxin, Flávio Pires também não atendeu o celular.

Nas redes sociais, Kieza já demonstrou insatisfação com a demora: "Ficando p... já. Nada que se resolve, meu Deus", postou.

😡😡😡😡😡😡😡👊👊👊👊👊👊 ficando puto já Nd que se resolve meu Deus 😩😩😩😩😩!!! — kieza oficial (@_Kieza) 7 janeiro 2016

