Bahia anuncia concurso popular para produção de novos uniformes

Buscando repetir o sucesso do ano passado, o Bahia anunciou nesta quarta-feira, 24, o "Concurso 2.0", onde os torcedores do clube poderão produzir os modelos de uniformes que o clube usará na próxima temporada. Além disso, a escolha dos uniformes vencedores acontecerá por meio de votação popular.

O concurso contempla três categorias de uniformes que devem ser produzidos de acordo com algumas regras. O modelo um, obrigatoriamente deve ter o branco como cor predominante e o modelo dois, que deve ser 'tricolor'. Já o uniforme três não apresenta restrições e pode ser produzido como "livre".

A primeira fase do concurso começa nesta quarta e vai até o dia 4 de agosto. Esta fase é de criação de layouts. A segunda fase será a votação aberta ao público dos modelos pré-selecionados e acontece do dia 7 ao dia 11 de agosto. A última fase é a divulgação das camisas vencedoras a partir do dia 12 do mesmo mês.

O autor da arte escolhida será contemplado com duas camisas oficiais produzidas com sua arte e que serão utilizadas pelo clube, além de um ano de acesso a todos os jogos do clube, na condição de mandante, para o setor de sua escolha (levando em conta os critérios de disponibilidade do setor)

Os interessados devem enviar seus desenhos até a data limite para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br. As quatro camisas finalistas de cada categoria, definidas pelo clube, serão colocadas em votação aberta ao público entre os dias 7 e 11 de agosto.

adblock ativo