Bahia anuncia compra definitiva do capitão Tiago e estende contrato

O Bahia anunciou na noite desta sexta-feira, 3, a compra dos direitos econômicos do zagueiro Tiago junto ao Atlético-MG. “Estou feliz e aliviado. Já me sentia jogador do Bahia”, disse.

Atual capitão da equipe, o atleta estava emprestado do Galo para o Esquadrão até o final desta temporada e estendeu o contrato até 2020.

Tiago chegou ao clube em agosto de 2016 para a resolver os problemas defensivos do Tricolor na Série B. Este ano, liderou o time na conquista da Copa do Nordeste. Em 69 partidas, o zagueiro marcou quatro gols.

