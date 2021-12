Bahia anuncia atacante Gustavo e mais dois reforços

O Bahia não perdeu tempo e anunciou três jogadores para a temporada de uma só vez nesta sexta-feira, 6. Os contratados pelo Esquadrão são o atacante Gustavo, do Corinthians, o lateral-esquerdo Matheus Reis, do São Paulo, e o meia Diego Rosa, do Montedio Yamagata, do Japão. Todos os atletas acertaram por empréstimo de um ano.

O atacante 'Gustagol' tem 22 anos, se destacou no início da Série B do ano passado jogando pelo Criciúma e foi contratado pelo Corinthians no meio da temporada 2016. Outro reforço vindo do futebol paulista é o lateral Matheus Reis, de 21 anos. Ele foi campeão da última Copa do Brasil Sub-20 atuando pelo São Paulo.

Já o atleta Diego Rosa, de 27 anos, veio do futebol japonês. O jogador teve passagem de destaque no Brasil jogando pelo Luverdense na Série B de 2015.

Os jogadores já iniciaram a pré-temporada com o restante do elenco do Esquadrão.

