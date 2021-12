Bahia anuncia acerto com meia Rodriguinho, novo camisa 10

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 17, a que deve ser a mais importante contratação do clube para temporada, o meia Rodriguinho. Com 31 anos, o jogador assina com o Tricolor até o fim de 2021. Ele acertou com o clube baiano após rescindir na Justiça o seu contrato com o Cruzeiro. O Esquadrão adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador

O meia chega para suprir a carência do elenco do Bahia, que não tem jogadores da posição com características ofensivas e afinidade com o gol. Mesmo sofrendo, com lesões, no ano passado, ele marcou oito gols em 20 jogos com a camisa do Cruzeiro, três deles na Libertadores. No Tricolor, Rodriguinho assume a camisa 10.

Rodriguinho já jogou por clubes como Bragantino, Grêmio e Corinthians. No Timão, viveu sua melhor fase na carreira e foi um dos protagonistas do título Brasileiro de 2017. Em 2018, ele fez nove gols pelo clube paulista antes de se transferir para o Pyramids FC, do Egito no meio do ano.

O meia é o sétimo reforço do Bahia no ano. Antes dele, desembarcaram no CT Evaristo de Macedo, os laterais Zeca e Juninho Capixaba, o meias Jadson, Daniel e os atacantes Clayson e Rossi.

