Bahia anuncia acerto com ex-atacante do J. Malucelli

A pouco menos de um mês da estreia no Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda busca reforços para o início da sua jornada na mais importante competição do futebol nacional.

Na tarde desta terça-feira, 30, o clube anunciou a contratação do atacante Potita, jogador de 29 anos que estava no J. Malucelli, do Paraná.

Destaque no Campeonato Paranaense deste ano, o atacante marcou nove gols e chamou a atenção do departamento técnico tricolor. Potita deve chegar a Salvador na próxima segunda-feira, 6.

Potita acerta com o Bahia até o final de 2014. Além dele, o tricolor já conta com os atacantes Souza, Obina, Ryder, Adriano, Matheus, Zé Roberto e Fernandão.

Histórico - Nascido a 30 de julho de 1984, em Três Corações-MG, Alessander Asloquer, o Potita, acumula passagens também pelo São Raimundo-AM, pelo Anapolina-GO e pelo Campinense.

No ano passado, Potita marcou 11 gols e deu nove assistências para gols no campeonato paraibano. Ele também foi eleito o melhor atacante da competição, figurando na seleção do estadual.

adblock ativo