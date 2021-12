Bahia anuncia a saída de Cristóvão Borges e Anderson Barros

O técnico Cristóvão Borges e o gestor de futebol Anderson Barros não fazem mais parte do departamento de futebol do Bahia.

A informação foi comunicada por meio de nota no site do clube, no início da tarde desta segunda-feira, 9. Segundo a nota, "a decisão aconteceu após acordo entre as partes".

Cristóvão e Anderson chegaram ao Bahia no dia 17 de maio e ficaram no clube durante todo o Campeonato Brasileiro.

Na nota, o Bahia lembra que esta foi a primeira vez, desde 2001, com Evaristo de Macedo, que o tricolor baiano mantém um técnico durante todo Brasileirão.



