Bahia anuncia a contratação do zagueiro Wanderson

O Bahia anunciou no inicio da tarde desta terça-feira, 9, a compra do zagueiro Wanderson. A operação foi fechada junto ao Athletico-PR por R$ 1,7 milhão.

Baiano de Vitória da Conquista, Wanderson tem 28 anos e pertencia ao Athletico, o zagueiro estava emprestado pelo clube paranaense ao Shimizu S-Pulse, do Japão e assinou contrato em definitivo com o Tricolor até dezembro de 2021.

Campeão da Sul-Americana de 2018, Wanderson defendeu além do Athletico, equipes como São Bento, Sertãozinho, Criciúma e Ferroviária.

Com a contratação, o Bahia agora tem sete zagueiros no elenco, além de Wanderson, o clube conta com Lucas Fonseca, Jackson, Ernando, Juninho, Everson e Xandão.

