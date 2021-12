Bahia anuncia a contratação do atacante Victor Rangel

O Bahia anunciou a contratação do atacante Victor Rangel na tarde desta terça-feira, 16. O jogador de 25 anos estava no América-MG e chega por empréstimo até o fim de 2016. Victor atuou em 29 partidas do América nesta temporada. Sua última participação foi na vitória sobre o Santos, no último dia 7, sendo o autor da assistência do único gol da partida.

O jogador já vem treinando no Fazendão e será oficialmente apresentado à imprensa nesta quarta-feira, 17, no centro de treinamento da equipe.

O Bahia enfrenta o Atlético-GO às 20h30 desta terça-feira, 16, pela 19º rodada da Série B. O Tricolor está em 13º.

