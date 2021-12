Bahia anuncia a contratação de volante do Flamengo

O Bahia anunciou na noite desta quinta-feira, 18, mais um reforço para a sequência da temporada. A novidade da vez é o volante Ronaldo, de 22 anos, jogador do Flamengo. O atleta chega para assinar com o Esquadrão por empréstimo até dezembro de 2020. A contratação foi confirmada por meio do aplicativo oficial do Tricolor.

Revelado pelo clube carioca, Ronaldo atou no Atlético Goianiense em 2017. Inclusive, pelo Dragão, o jogador anotou um gol marcante do meio de campo diante da Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.

No Mengão, ele chegou a disputar 24 partidas e marcou um gol. Nesta temporada, o recém-contratado realizou 13 partidas pela equipe da Gávea, mas não balançou as redes.

