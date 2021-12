Bahia anuncia 4º reforço para a temporada 2019

O Esporte Clube Bahia anunciou mais um reforço para a temporada 2019. Trata-se do meia-atacante Guilherme, de 30 anos, que estava no Athletico Paranaense em 2018. O contrato com o Esquadrão vai té o final de 2019, mas há a opção de renovação por mais uma temporada.

Guilherme, que foi revelado pelo Cruzeiro, pertence ao Corinthians, mas estava emprestado para o Athletico Paranaense. Em 2018, o jogador atuou em 26 partidas, 20 delas como titular, marcou 6 gols e deu 3 assistências. O meia também tem passagens por Dinamo de Kiev e Atlético-MG.

