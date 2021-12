Bahia anula o Cruzeiro, fica no empate e mantém série invicta na Série A

Bahia e Cruzeiro ficaram no empate em 1 a 1, em um jogo equilibrado, na tarde deste domingo, 19, no estádio do Mineirão, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor aumentou a sequência invicta na Série A. Agora já são 8 jogos sem perder na competição. A equipe comandada por Enderson Moreira chegou aos 22 pontos e se manteve distante da zona de rebaixamento. Já a equipe mineira está com 26 pontos, na 8ª posição.

A primeira etapa do duelo em Belo Horizonte não teve grandes oportunidades de gols. Os dois times se respeitaram bastante em campo e pouco ofereceram de perigo às metas adversárias, deixando as emoções para os 45 minutos finais.

No segundo tempo, o Bahia abriu o placar com o zagueiro Douglas Grolli em uma bela cabeçada após cruzamento do meia Vinícius. Logo em seguida, o meia Thiago Neves, também de cabeça, igualou o marcador para os cruzeirenses, dando números finais ao duelo.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta a campo na próxima quarta-feira, 22, às 19h30, diante do Internacional, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado e com pouquíssimas chances de gol. O Cruzeiro teve mais posse de bola, enquanto que o Bahia tentou utilizar os contra-ataques para assustar o adversário. Aos 20 minutos, o atacante Gilberto, dentro da área, chutou e a bola tocou na mão do lateral-esquerdo Egídio, mas o juiz mandou seguir o jogo.

No final da primeira etapa, o centroavante tricolor ainda acertou uma finalização que passou pela meta de Fábio. Nos acréscimos, o meia Thiago Neves cobrou uma falta na entrada da área que cobriu o gol defendido por Anderson.

Já a segunda parte do confronto se iniciou com os donos da casa indo para cima do Bahia. Logo aos 2 minutos, o meia Lucas Silva pegou uma bola na entrada da área e finalizou com grande perigo para os visitantes. Em seguida, aos 9, o atacante Barcos chutou pra fora de frente com o arqueiro tricolor.

O Bahia respondeu abrindo o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Após bom cruzamento do meia Vinícius, o zagueiro Douglas Grolli subiu bonito e escorou de cabeça, sem chances de defesa para o goleiro Fábio colocando 1 a 0 para o Tricolor no marcador.

O Cruzeiro respondeu logo em seguida, aos 16 minutos, e empatou a partida. Após bela jogada do lateral-esquerdo Egídio, o meia Thiago Neves, também de cabeça, igualou o jogo em 1 a 1. Em seguida, o jogador cruzeirense, novamente, chutou uma bola que passou raspando a trave do goleiro Anderson.

Após os dois gols, o ritmo do jogo deu uma caída. As duas equipes se alternaram no ataque, mas sem grandes possibilidades de gols, onde o placar seguiu inalterado no Mineirão e a partida se encerrou em a 1 a 1.

