Bahia antecipou receita da Fonte Nova antes da intervenção

O relatório de auditoria da empresa Performance, revelado com exclusividade pelo jornal A TARDE, aponta que menos de um mês antes da intervenção judicial ser decretada no Bahia, em 9 de julho, o clube antecipou receitas do contrato da Arena Fonte Nova utilizando-se de uma empresa de crédito.

O nome da empresa escolhida para realizar a transação foi a Crescer, sediada no Rio de Janeiro. O Bahia, de acordo com a auditagem, pediu adiantamento de cinco meses de contrato com a Arena Fonte Nova, o que totalizaria R$ 815.683,00. Porém, líquidos, recebeu R$ 750 mil.

A diferença de mais de R$ 65 mil foi repassada para a empresa carioca, que também arcou com os impostos da transação. "O Bahia precisava adiantar receita e nós fizemos o aporte nas contas do clube. Como garantia, a Fonte Nova nos repassou os créditos do contrato de 5 meses", diz José Machado, gerente da Crescer.

A intervenção judicial no Bahia ficou na iminência de ser decretada desde 13 de maio de 2013, quando o desembargador Gesivaldo Brito (que havia dado liminar impedindo a intervenção) se pôs em impedimento para continuar no caso.



