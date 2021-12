Bahia amplia limite de idade gratuita para jogo contra o Flu

Teve início nesta sexta-feira, 5, a venda de ingressos para o jogo entre Bahia e Fluminense, que acontece na próxima quarta-feira, 10, às 19h30, no estádio de Pituaçu, válido pela 29ª rodada da Série A.

Os preços (R$ 30, arquibancada, e R$ 60, cadeira) e os pontos de venda (ver abaixo) continuam os mesmos. A novidade é que a diretoria do tricolor baiano resolveu ampliar o limite da gratuidade de 10 para 12 anos, em homenagem a comemoração do Dia das Crianças no próximo dia 12.

Para as crianças terem direito a entrar de graça no estádio, elas precisam estar acompanhadas por pais ou responsáveis, além da apresentação do seu RG.

Os torcedores do Fluminense, atual líder do Brasileirão com 59 pontos, poderão comprar os ingressos destinados para a torcida visitante a partir desta segunda-feira, 8, nas bilheterias do estádio de Pituaçu em horário comercial (das 09h às 17h) até o horário do jogo.

Quem for apoiar o Flu no jogo em Salvador, só poderá entrar no estádio pelo portão destinado a torcida visitante (portão Leste 1).

O jogo também tem como destaque o fato de marcar o encontro do líder da competição com o atual time de melhor campanha no segundo turno do Brasileirão.

Serviço:

Pontos de vendas:



- Loja 88 do Pituba Parque Center (09:00 às 19:00)

- Bilheteria de Pituaçu (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Outlet Center (Cidade Baixa) (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Brotas Center (09:00 às 17:00)

- Sede de Praia da Boca do Rio (09:00 às 17:00)

Valores: R$ 30,00 (Arquibancada) e R$ 60,00 (Cadeira)

Gratuidade: Crianças até 12 anos de idade, acompanhadas por pais ou responsável, têm gratuidade, mediante apresentação de RG.

Visitantes: Os ingressos destinados para a torcida do Fluminense estarão à venda somente nas bilheterias do Estádio de Pituaçu e serão comercializados em horário comercial(Das 09h00 às 17h00), a partir de segunda-feira(08/10) até o horário e dia do jogo.

