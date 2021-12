Bahia almeja quebra de recorde e triunfo para chegar ao topo

Menos de 24 horas após o triunfo sobre o Boa Esporte, na última sexta-feira, a diretoria do Bahia tratou de fazer sua parte. Com o slogan 'Vale a liderança!', lançou uma campanha nas redes sociais convocando a presença da torcida na noite desta terça-feira, 11, para o clássico nordestino diante do Náutico.

De fato, um triunfo sobre os pernambucanos, somado a um revés do arquirrival Vitória - atual líder -, pode render ao time azul, vermelho e branco (no 2º lugar, com 31) a ponta do certame.

Liderança esta que tem chance de ocorrer em paralelo a outra. Uma vez que a partida às 19h, na Fonte Nova, pode dar ao Bahia também o recorde de público nesta Série B. Até agora, quem sustenta a marca é o lanterninha Ceará.

O Vovô levou 37.692 torcedores ao Castelão no empate em 1 a 1 como o Botafogo. Curiosamente, foi diante do mesmo rival carioca que o Bahia colocou na Fonte Nova seu até então maior público na Segunda Divisão.

Em partida válida pela 14ª rodada, 31.398 torcedores acompanharam o 1 a 1 entre tricolores e cariocas. Por conta do bom momento do clube, o volante Souza acredita que o recorde tricolor será superado esta noite: "Com certeza. A gente sabe que a torcida do Bahia é apaixonada. Está com o time a todo momento. Tenho certeza que vai ser batido esse recorde para a gente presentear eles (os torcedores) com essa vitória".

Tira-teima

Até o início da noite desta segunda, 10, porém, pouco mais de 7.300 ingressos haviam sido comercializados. E, se a venda parece ainda aquém do esperado, não faltam ingredientes para apimentar e valorizar ainda mais o clássico nordestino. Além das lideranças na tabela e de público, Bahia e Náutico colocam em jogo um tira-teima. Pela Segunda Divisão nacional, nos seis duelos já realizados na história o Tricolor e o Alvirrubro venceram cada um em três ocasiões.

"Vai ser um jogo muito difícil. As duas equipes estão brigando pelo acesso. O Náutico tem um bom time", considera Souza, que teve passagem pelo Timbu em 2012. Na época, marcou 14 gols pelo time pernambucano. Pelo Bahia, o volante também tem se destacado. Até agora, anotou nove tentos. Destes, os últimos dois foram nas últimas duas partidas. Para Souza, seu bom desempenho é reflexo de uma mudança pessoal de atitude e de entrosamento da equipe.

"O encaixe acaba sendo maior cada vez mais, acabamos nos conhecendo melhor. Isso, sem dúvidas, ajuda. Além disso, eu também mudei. Estou mais calmo agora", disse Souza, que soma três cartões vermelhos e seis amarelos.

Mesma escalação

É impossível cravar com 100% de certeza. Porém, há, pela primeira vez nesta Série B, a possibilidade de o técnico Sérgio Soares repetir a escalação do Bahia. O mistério só deve ser desvendado nos vestiários da Fonte Nova, mas o objetivo é repetir o time que goleou o Boa por 4 a 1 em casa, na sexta-feira passada.

O lateral esquerdo Ávine e o atacante Maxi Biancucchi não estarão à disposição. O primeiro, com inflamação na articulação do joelho esquerdo, já havia sido vetado na última partida. Já o argentino não reúne condições físicas para atuar após um desconforto na coxa esquerda.

O tricolor também não contará como o lateral direito Adriano Apodi e zagueiro Gabriel Valongo, que se recuperam de lesões.

O Náutico também sofre com desfalques. Além do goleiro Júlio César, os meio-campistas Dakson (ex-Vitória) e Marino não jogarão. Os dois primeiros estão machucados; o outro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta terça, o Bahia anunciou a renovação de contrato do meia-atacante Mário, de 19 anos, até o fim de 2017.

