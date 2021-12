Bahia ainda tenta com gringo, mas jurista aponta impedimento

A transferência de Leandro Romagnoli para o Bahia ainda é uma novela. Até a tarde de quarta-feira, 13, último dia da janela para transferências internacionais, o Tricolor ainda não havia apresentado à CBF o documento para regularização do meia.

O argentino do San Lorenzo, que disputou na quarta a final da Libertadores contra o Nacional (PAR), assinou um pré-contrato com o Esquadrão no início do ano e deveria ter se apresentado no dia 1º de julho ao clube. No entanto, ele permaneceu em Buenos Aires por conta de uma cláusula no contrato com o San Lorenzo, que previa a prorrogação do vínculo em caso de competição da Conmebol em andamento.

Com o prazo de fechamento da janela a expirar, a única saída, segundo o advogado especializado em direito esportivo Fábio Cruz, era o Bahia protocolar na confederação, até a quarta, o pré-contrato com o atleta.

O empresário do meia, Shai Lerner, afirmou que o Bahia assegurou-lhe de que estava tomando providências neste sentido. "Conversei com a direção e ficaram de me dar uma posição ainda hoje (quarta-feira) para saber se vamos ou não viajar para Salvador", explicou.

Segundo o diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, há interesse em contar com Romagnoli. Porém, ele não garante que o meia poderá vestir a camisa tricolor. "Amanhã (quinta-feira) faremos uma consulta à federação argentina. Se ele estiver livre do vínculo com o San Lorenzo, seria possível regularizá-lo indepentemente da janela de transferências", considerou.

O jurista Fábio Cruz apresentou outro entendimento: "Para a regularização, teria que haver uma troca de informações entre a CBF e a federação argentina, o que não seria possível após o fechamento da janela".

O Bahia ingressou recentemente com ação na Fifa na qual cobra multa de US$ 500 mil a Romagnoli por não ter cumprido pré-contrato com o clube.

