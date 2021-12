Bahia ainda segue em busca de um camisa 9

A notícia relacionada ao Bahia mais divulgada na tarde desta terça-feira, 15, foi a da possível contratação do lateral-direito Roniery, do Paraná Clube, de 26 anos, que teria sido indicado pelo técnico Marquinhos Santos. Segundo informações, ele já teria desembarcado em Salvador para fazer exames e assinar contrato.

No entanto, Valton Pessoa, vice-presidente do Esquadrão, nega a informação. "Ainda não tem nada certo. O Bahia tem três laterais pela direita [Diego Macedo, Madson e Galhardo - ainda conta com Railan, do sub-20]. Só se sair algum deles. Foi um jogador mapeado por nós. Só isso. Não queremos falar sobre possíveis contratações sem concluí-las", disse.

Ainda sobre reforços, o dirigente disse que "a prioridade é um centroavante", mas o chileno Sebastián Pinto, que chegou a ser anunciado no início do ano e não veio, está descartado. "Esse não", garantiu Valton.

Já o atacante Henrique, do Botafogo, realizou exames médicos nesta terça, no Fazendão. O Esquadrão aguarda contrato enviado pelo clube carioca para assinar e confirmar o acerto com jogador de 22 anos, que fica no tricolor até o fim da temporada.

Sobre Uelliton, o Bahia tenta renovar com o volante do Cruzeiro, que fica no tricolor até maio. O diretor de futebol Ocimar Bolicenho esteve ontem em Belo Horizonte para se reunir como o clube mineiro. Ele também informou que o elenco será reduzido de 49 para 34 peças - Angulo, Hugo, Marcão, e Wangler já estão de saída.

adblock ativo