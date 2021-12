Bahia agiliza processo e está perto de regularizar Adu

Depois de uma semana agitada para tirar todos os documentos do ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu, o Bahia finalmente está perto de regularizar o jogador junto à CBF.

De acordo com a assessoria de imprensa tricolor, o clube estaria somente à espera da confirmação da Fifa até esta sexta-feira, 5, dia em que se encerra a janela internacional de transferências, para dar entrada nos registros da CBF.

Para conseguir tirar toda a documentação do gringo, como um RG, um CPF e um visto de trabalho brasileiro, o departamento de registros do Esquadrão teria recorrido a um escritório especializado de Brasília.

Se for regularizado a tempo, Adu ainda poderá participar do Campeonato Baiano, que encerra as inscrições somente no dia 24 de abril.

Moeda de troca - Freddy Adu foi oferecido ao Bahia pelo Philadelphia Union, que demonstrou interesse na contratação do meia Kléberson.

O tricolor, então, aceitou ceder Kléberson e receber Adu como moeda de troca até o final do ano, por empréstimo. O jogador ainda não assinou contrato com o Esquadrão.

