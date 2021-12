Bahia afasta Lomba e divulga lista de relacionados

A goleada sofrida para o Vitória no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, no último domingo, 12, tem provocado mudanças profundas no Bahia.

Depois das saídas do Diretor de Futebol Paulo Angioni e do técnico Joel Santana, o tricolor agora apresenta mudanças também no seu elenco: nesta segunda-feira, 13, o goleiro Marcelo Lomba foi afastado e não participará do jogo desta quarta-feira, 15, contra o Luverdense, pela Copa do Brasil.

Um dos principais alvos dos protestos da torcida durante o clássico, o camisa 1 do Esquadrão, que antes tinha status de ídolo, teria sido afastado para ter a sua imagem preservada.

Além de Lomba, os nomes do lateral-direito Neto, do zagueiro Danny Morais e do meia Paulo Rosales também não aparecerem na lista de relacionados para o duelo válido pelo torneio nacional.

No jogo de ida, disputado na última quarta-feira, 8, o Luverdense venceu por 2 a 0. Para se classificar para a terceira fase do torneio nacional, portanto, o tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença.

Se triunfar por 2 a 0, decidirá a vaga nos pênaltis. O Luv pode perder por até um gol de diferença. Se o time mato-grossense perder por dois gols de diferença e se, ao mesmo tempo, fizer pelo menos um gol na Arena, também avança.

O vencedor do duelo entre Bahia e Luverdense pegará o time que levar a melhor no certame entre Fortaleza e Confiança. No primeiro jogo, disputado também na última quarta, em Aracaju, o Dragão sergipano e o Leão cearense empataram em 1 a 1.

