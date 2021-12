Bahia afasta Índio Ramírez após acusação de racismo

O Bahia optou por afastar o meia-atacante Índio Ramírez após acusação de racismo do meio-campista do Flamengo, Gerson. Em nota oficial, emitida na noite deste domingo, 20, foi informado que o presidente do tricolor, Guilherme Bellintani, ligou para atleta flamenguista para prestar solidariedade.

>> Em jogo de duas viradas, Bahia perde para o Flamengo e vê zona próxima

Ainda em nota o Bahia alega que o atleta Índio Ramírez nega veementemente a acusação e que está oferecendo a oportunidade dele se defender. Contudo, o time também diz que é "indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza".

Entenda o caso

Após a partida, Gerson teria procurado a imprensa para acusar Índio Ramírez de racismo. "O Ramírez, do Bahia, falou para mim: ‘Cala a boca, negro’. Eu nunca reclamei na imprensa, mas isso eu não aceito. Eu vim falar em nome de todos os negros. O Mano Menezes também tem que saber respeitar", declarou o meio-campista do Flamengo.

Também na noite de domingo o técnico do Bahia, Mano Menezes, foi demitido após a derrota do jogo por 4 a 3 para o Flamengo. Mano chegou em setembro comandou o Bahia em 24 partidas. Foram oito vitórias, dois empates e 14 derrotas.

"Acho que é o momento para fazer essa troca. Um treinador, quando está no cargo como eu estou, assume posições com o grupo que está aí. E nas medidas que o resultado não vem, o discurso do treinador vai enfraquecendo, perdendo confiança, e eu acho que deve vir uma outra pessoa para comandar o Bahia. Exatamente para trazer ideias que são diferentes da minha, escolhas diferentes das minhas, porque ele não vai ter compromisso com as escolhas que eu fiz", afirmou, em entrevista coletiva após a partida.

adblock ativo