Bahia admite negociações com zagueiro do Botafogo

Pouco depois de ter anunciado a contratação do goleiro Douglas Pires, o Bahia admitiu, por meio de uma nota enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 28, que também está bem perto de acertar a contratação do zagueiro Brinner, jogador de 25 anos que pertence ao Botafogo.

O alvinegro carioca, que também está perto de vender o jovem zagueiro Dória, estaria disposto a emprestar Brinner ao tricolor. Segundo a diretoria do Esquadrão, no entanto, a consumação do acerto com o jogador depende ainda do resultado de exames médicos.

Se acertar com Brinner, o Bahia passará a ter três zagueiros no elenco que começará os trabalhos para a próxima temporada: até então, o clube tem confirmados somente os beques Titi e Danny Morais.

Histórico - Brinner Henrique Santos Souza nasceu a 16 de julho de 1987, na cidade mineira de Lavras. Em 2011, o defensor disputou o Campeonato Paranaense pelo Cianorte e, em seguida, foi contratado pelo Paraná, onde disputou a Série B.

Destaque na equipe paranista, o zagueiro foi contratado pelo Botafogo em 2012, para a disputa do Campeonato Carioca. Disputou quatro partidas do torneio estadual e 15 do Brasileirão. Recebeu apenas um cartão amarelo neste período.

Brinner também acumula passagens pelo Fabril e pelo Tupi, clubes de Minas Gerais, e pelo São Raimundo, de Manaus.

adblock ativo