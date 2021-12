Bahia acerta transferência de Ramires; meia se despede da torcida

O Bahia concluiu a negociação pelo meia Eric Ramires nesta segunda-feira, 2. Com destino ao Basel, da Suíca, o meia será emprestado até junho de 2020 ao clube europeu, com valor de R$ 2 milhões. O contrato conta também com uma cláusula de compra obrigatória caso metas específicas sejam cumpridas.

Nas redes sociais Ramires publicou um texto se despedindo da torcida, agradecendo o apoio e falando sobre "realizar outro sonho de criança".

Ramires foi revelado nas categorias de base do Bahia. Ele chegou ao time principal em 2018. Ganhou destaque nacional pelo Tricolor e chegou à seleção brasileira e disputou o Sul-Americano sub-20.

Com a ascenção, alguns clubes europeus começaram a sondar a jovem promessa, de 19 anos. Clubes como Borussia Dortmund, da Alemanha, e Arsenal, da Inglaterra, observaram o meia com bons olhos. Nesta temporada, Ramires caiu de rendimento e voltou ao banco de reservas no Bahia. O meia fez 50 jogos com a camisa Tricolor, marcando quatro gols.

