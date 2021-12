Bahia acerta rescisão de contrato do meia Guilherme

Depois de mais de um mês afastado do elenco principal, Guilherme finalmente encerrou a sua passagem pelo Bahia, conforme anunciou o clube em curto comunicado nesta terça-feira, 30. O meia, que chegou por empréstimo do Corinthians em janeiro, fez 11 partidas, com apenas um gol marcado e já teve a rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

>>Bahia x Avaí: ingressos serão trocados por garrafas pet

O fim do vínculo com o Tricolor é resultado de um episódio no dia 13 de março. No jogo contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste, ele estava sendo vaiado pela torcida e fez gestos que pioraram ainda mais o seu clima com os tricolores. A aparente preguiça em campo já vinha irritando a torcida do Esquadrão, e o gestual acabou jogando fora o último resquício de paciência das arquibancadas. Depois da partida, Guilherme chegou a pedir desculpas, porém não entrou mais em campo.

Com a demissão do treinador Enderson Moreira, especulou-se que Roger Machado poderia dar uma nova chance ao atleta, mas nada aconteceu. O meia seguirá sua carreira no Fluminense, uma vez que o treinador Fernando Diniz procura jogadores para compor o elenco que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

adblock ativo