Bahia acerta o retorno do técnico Guto Ferreira

O Bahia anunciou na tarde desta terça-feira, 26, o retorno do técnico Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste com o time no ano passado, assim como o acesso para a Série A em 2016. Ele assinou contrato até o final de 2018.

No Tricolor, teve 62,5% de aproveitamento, com 56 partidas oficiais, 30 triunfos, 15 empates e apenas 11 derrotas. "Gordiola", como foi apelidado pela torcida, deixou o Esquadrão no início da Série A para dirigir o Internacional na Série B do ano passado.

