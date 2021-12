Bahia acerta empréstimo do lateral Hayner para o Paysandu

Um dos atletas encostados no elenco tricolor, o lateral-direito Hayner foi cedido por empréstimo ao Paysandu até o final de novembro.

Sem espaço no time, mas com contrato até o final do ano, o atleta vinha procurando um destino desde que voltou do Náutico, onde jogou em 2016.

Titulares com novidade

Ainda sem estar regularizado, o atacante Maikon Leite treinou, na tarde desta segunda- feira, 20, no Fazendão, entre o provável time titular que trabalha para a partida de quarta, 22, contra o Fluminense de Feira, às 9h45 da noite, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

A equipe foi escalada com: Jean, Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Edson, Renê Júnior e Diego Rosa; Maikon Leite, Zé Rafael e Hernane. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo sobre a Juazeirense fizeram uma atividade regenerativa no CT tricolor.

Outra boa novidade relacionada ao setor ofensivo: Edigar Junio desceu para o campo e trabalhou fisicamente, dando indícios de que deve voltar a disputar uma partida oficial em breve.

Nesta terça, 21, os atletas do Bahia vão treinar no período vespertino. À noite, quem estiver relacionado viaja para Feira de Santana.

adblock ativo