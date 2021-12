Bahia acerta empréstimo do lateral Bruno; Racing faz proposta por Mena

O Bahia está muito perto de acertar o empréstimo do lateral-direito Bruno, que tem os direitos econômicos fixados ao São Paulo. O jogador atuou em apenas três partidas nesta temporada, todas pelo Campeonato Paulista – a última em março, e já se despediu do elenco do tricolor paulista rumo à Salvador, onde deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

O atleta estava sem espaço no elenco. Como ele tem contrato com o clube paulista até o fim deste ano, o Bahia pode assinar um pré-contrato para adquirir o atleta de graça se ele agradar pelo Esquadrão.

Bruno chega para suprir a maior carência do grupo tricolor. Desde que João Pedro foi vendido ao Porto (POR), o Bahia ficou apenas com Nino na lateral-direita. A falta de outros jogadores no elenco gerou situações como a da finalíssima da Copa do Nordeste, em que Nino estava suspenso e o Esquadrão não tinha outro jogador da posição inscrito. Flávio, volante, foi improvisado.

Ainda não são conhecidas as condições físicas de Bruno, mas o atleta não deve estar à disposição do treinador Enderson Moreira na partida de volta da Copa do Brasil, contra o Vasco, na próxima segunda.

Interesse

Em entrevista a José Fernández, repórter da rádio La Clave e colunista do jornal chileno La Nación, Mena confirmou que o Racing (ARG) fez uma proposta para contratá-lo. Apesar disso, afirmou que “não há nada concreto” sobre uma eventual saída.

Mas, quando questionado se gostaria de jogar no time de Avellaneda, o atleta manifestou interesse. “Lógico. É uma grande equipe da Argentina. Me gera muita expectativa poder estar em campo por eles, e fico feliz de poder fazer isso, se for concretizado”, declarou.

A proposta chega justamente quando Mena começa a atuar com mais regularidade. Sem tanto espaço na lateral, o chileno tem atuado também na meia, sobretudo quando entra durante os jogos.

