Bahia acerta empréstimo de zagueiro Ignácio ao CSA

O Bahia acertou o empréstimo do Zagueiro Ignácio para o CSA, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor ,de 23 anos, disputou o Campeonato Baiano no início da temporada e consequentemente, foi incorporado ao elenco principal na retomada do calendário do futebol brasileiro, mas não teve oportunidades de entrar em campo.

Anderson Martins, ao chegar no campo Tricolor e ser regularizado, reduz ainda mais o espaço do jovem zagueiro.

O empréstimo visa que Ignácio tenha mais minutos em campo. Portanto, Ignácio deve assinar com o CSA um contrato válido até o fim da Série B. O clube alagoano irá arcar com a integralidade do salário do jogador.

