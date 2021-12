Bahia acerta empréstimo de Willian Barbio

Um reforço conhecido da torcida tricolor chega novamente ao Fazendão. O atacante Willian Barbio não está sendo aproveitado no Vasco, e será emprestado ao Bahia. A imprensa carioca afirma que o atacante chega a Salvador já na segunda-feira, 12. O atacante disputou diversas partidas como titular no Esquadrão durante a série A do Campeonato Brasileiro no ano passado.

Aos 21 anos, Barbio foi revelado pelo time Nova Iguaçu-RJ, e seguiu para o Vasco em 2011, onde alcançou destaque na equipe, mas não conseguiu manter o bom rendimento. Em 2013, foi emprestado primeiramente ao Atlético Goianiense, e depois ao Bahia.

