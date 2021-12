Bahia acerta empréstimo com meia do Cruzeiro

O meia Allano, do Cruzeiro, é o novo reforço do Bahia para o restante da temporada. Ele chegará nesta terça-feira, 19, a Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Esquadrão. O vínculo vai até o final do ano e os salários serão pagos pelo Tricolor.

Allano tem 21 anos, e por ser canhoto vinha sendo improvisado na lateral esquerda. Fez nove partidas pela Raposa na Série A, três como titular.

Pela Copa do Brasil, disputou quatro jogos, inclusive o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória no Barradão, no últmo dia 6. Na ocasião, foi expulso em agressão forjada por Vander.

O atleta foi formado no Botafogo, que o dispensou após repetidos atrasos e faltas aos treinamentos. Chegou no Cruzeiro no ano passado, onde deu a volta por cima e disputou 16 jogos da Série A. Neste ano, passou a ser duramente criticado pela torcida celeste.

Allano será o terceiro reforço do Bahia após a chegada de Guto Ferreira. O goleiro Muriel e o volante Luiz Antônio já treinam normalmente e esperam questões burocráticas para assinarem contrato.

De saída

O volante Paulo Roberto está de saída do Fazendão. A diretoria tricolor admitiu ter recebido uma proposta pelo atleta. O destino deve ser o Sport. O empresário do jogador, Eduardo Madeira, admitiu que a negociação está avançada.

Nesta segunda, 18, o elenco tricolor participou de atividades físicas nos dois turnos. Com cansaço muscular, Hernane foi poupado. O atacante Edigar Junio e o zagueiro Lucas Fonseca, que deixaram a partida contra o Sampaio Correa lesionados, realizaram exame de imagem e serão reavaliados nesta terça.

