Bahia acerta contratação do zagueiro Thiago Martins

O zagueiro Thiago Martins, 22 anos, foi anunciado nesta quarta-feira, 6, como o mais novo reforço do Bahia. O jogador, que até já treinou com o elenco, chega por empréstimo até o final da temporada.

Martins pertence ao Palmeiras, com contrato até o final de 2018, e chega para fortalecer a defesa do Tricolor. Ele vai brigar por uma vaga com Tiago, Lucas Fonseca, Éder e Rodrigo Becão.

Na zaga, o Esquadrão ainda conta com Jackson, que não atua há quatro meses. Primeiro por um problema no joelho, agora por conta de uma hérnia de disco.

“Sou um zagueiro moderno, que sai jogando. Lógico, na hora que precisa, sei dar chutão, sei dar aquela ‘chegadinha’. Rápido”, se apresenta Martins.

Thiago Martins ainda não atuou neste ano. Ele machucou o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino do Palmeiras, no mês de março. “Estou bem, me sentindo bem. Agora é ganhar ritmo de jogo”.

