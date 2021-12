Bahia acerta contratação do zagueiro Jackson

O Bahia segue fechando com novos reforços para qualificar o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, quem desembarcará no Fazendão nos próximos dias é o zagueiro Jackson, do Internacional.

O clube ainda não se pronunciou oficialmente, mas as informações dos bastidores dão conta que o Tricolor adquiriu de 60% dos direitos econômicos do jogador, além de firmar um contrato de quatro anos.

O anúncio oficial da contratação do zagueiro deve ser confirmado em breve, uma vez que o atleta se despediu do técnico Argel e do elenco colorado no treino de terça, 3. Com a confirmação de Jackson, o técnico Doriva terá à sua disposição Lucas Fonseca, Éder, Robson e Dedé.

Além de Jackson, o Bahia fechou, na última quinta-feira, com o meia Renato Cajá, ex-Ponte Preta, Botafogo-RJ e Grêmio.

