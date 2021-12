Bahia acerta contratação do meia Lincoln

Fim da novela! O Bahia anunciou nesta quarta-feira, 5, o tão desejado 'camisa 10'. O clube acertou por empréstimo a contratação do meia Lincoln, ex-Coritba, até o fim deste ano. O jogador já está em Salvador e será apresentado oficialmente na sexta, 7.

A chegada do atleta atende um pedido do técnico Marquinhos Santos, que trabalhou com o jogador no Coxa. Na posição de meia, o tricolor conta com Talisca, Branquinho, Wangler e Emanuel Biancucchi, que ainda não emplacaram.

Lincoln, de 35 anos, surgiu no Atlético-MG e teve boas passagens no futebol alemão e turco. Em seu retorno ao Brasil, defendeu o Palmeiras e o Avaí, antes de chegar ao Coritiba.

Pelo Coxa, Lincoln foi bicampeão paranaense, mas este ano perdeu espaço no time. O atleta jogou apenas uma partida do campeonato paranaense.

