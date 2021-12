Bahia acerta contratação de atacante Marcelo Cirino

O atacante Marcelo Cirino, 29 anos, será o mais novo jogador do Esporte Clube Bahia após assinar vínculo com o Tricolor até 2023. O jogador estava no Chongqing Dangdai, da China, e foi abordado pelo Bahia, além de Fortaleza, Ceará, Sport, Santos e de um possível retorno para o Athletico Paranaense, onde teve sua melhor passagem na carreira.

Jogador que atua pelas laterais do campo, principalmente pela faixa esquerda, Cirino chega para dar profundidade ao setor, que conta com Oscar Ruíz e Maycon Douglas, dois atletas que ainda não conseguiram convencer e se firmar no time titular.

Apesar da expectativa, a contratação de Cirino é vista com cautela já que o jogador passou por cirurgia recente para reparar o ligamento cruzado anterior e fez seu último jogo em novembro do ano passado.

Cirino, que foi revelado pelo Athletico-PR, chegou a jogar por empréstimo no Vitória em 2011 e teve passagens também pelo Internacional, Flamengo e Al-Nasr (EAU). Em sua segunda passagem pela equipe paranaense, Cirino foi vital para as conquistas da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.

