Bahia acerta contratação de atacante do Corinthians

O Bahia acertou nesta segunda-feira, 5, a contratação por empréstimo do atacante Stiven Mendoza até o fim deste ano. O jogador, que estava no Corinthians, já está em Salvador e, segundo a assessoria do Tricolor, resta apenas resolver questões burocráticas e realizar exames médicos para o anúncio oficial.

Mendoza é o quarto reforço do Esquadrão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Anunciados recentemente, o goleiro Rafael Santos, e os meias Vinícius e Gustavo Ferrareis foram relacionados e podem estrear pelo clube no jogo desta segunda, 5, na Arena Fonte Nova, contra o lanterna Atlético-GO. A partida, que começa às 20h, é válida pela 4ª rodada do campeonato nacional.

Aos 24 anos, Mendoza estava encostado no Parque São Jorge. Fora dos planos do técnico corintiano Fábio Carille, o jogador recusou algumas propostas no início do ano, umas delas inclusive do próprio Bahia, pois acreditava que teria chances de atuar no time paulista, o que não aconteceu.

Sem disputar nenhuma partida no ano, o jogador foi convencido pela diretoria do Timão que o melhor para carreira dele era uma transferência para outro clube. O Tricolor pagará a maior parte dos salários do atacante.

Idas e vindas

Contratado pelo Corinthians no fim de 2014, quando atuava o Chennaiyin, da Índia, Mendoza assinou contratou com o alvinegro até o fim de 2018. Especialista em jogadas de velocidade pelos lados de campo, o canhoto dava pinta que iria se firmar no time e, inclusive, marcou um belo gol contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, em 2015.

No entanto, as chances para o colombiano no time de Tite foram diminuindo e, no segundo semestre de 2015, Mendoza voltou ao clube indiano por empréstimo. Em 2016, ele passou pelo New York City, clube norte-americano, que conta com atletas renomados como Pirlo e David Villa. No início deste ano, retontou ao Corinthians.

No DVD, Mendoza é rápido e habilidoso. Também arma, atua pelos lados e aparece para finalizar. Bom para o #ecbahia https://t.co/AwBNxpt5zs — Tiago Lemos (@tilemos) 5 de junho de 2017

