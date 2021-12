Bahia acerta com Willians Santana, do América-MG

A ânsia da torcida tricolor por novidades é saciada na mesma medida em que o América-MG surge como a base do 'novo Bahia'. O atual diretor de futebol do clube, Alexandre Farias, anunciou na terça-feira, 6, o meia-atacante Willians Santana, de 26 anos, como o mais novo contratado do time.

Um dia antes, o armador Tchô, de 27, havia sido oficializado. Asim como o próprio dirigente, os dois atletas estavam no Coelho de Minas Gerais no ano passado.

No pacotão de novidades, Farias também confirmou na terça o retorno do centroavante Jael, de 26 anos, que foi ídolo da torcida em 2010, ano em que o Esquadrão conquistou o acesso para a Série A, meta a ser novamente alcançada em 2015.

Na segunda, 5, o zagueiro Adriano Alves, de 29, tinha sido anunciado. Em 2014, ele jogou no Atlético-GO, 7º colocado na Série B. Jael defendeu o campeão Joinville.

Ano passado, o América-MG de Farias, Willians e Tchô só não subiu para elite do futebol brasileiro porque perdeu seis pontos no tribunal. Terminou em 5º lugar, a um ponto do acesso.

Em campo, Willians Santana foi um dos destaques. Titular absoluto, jogou 33 das 38 partidas, deu sete assistências e anotou oito gols. Foi o vice-artilheiro do Coelho.

Tchô, por outro lado, não apresentou desempenho parecido. Foi titular em 14 partidas e sentou no banco de reservas em 12. Dessas, entrou no decorrer do jogo em seis oportunidades. No total, marcou três gols. Mesmo assim, se diz satisfeito com seu rendimento.

"Fiz uma boa temporada em 2014, com 10 gols pelo América (incluindo o Estadual). Isso acabou despertando o interesse de outros clubes. Dos que procuraram meu empresário, o Bahia fez a oferta que mais me agradou, pois é um time de muita tradição, de enorme torcida e que tem um projeto ambicioso de conquistar a Série B em 2015", declarou.

Com relação a Willians Santana, Farias listou elogios. "Ele trabalhou dois anos comigo no América. Sérgio Soares (novo técnico do Bahia) tentou levá-lo para o Ceará (em 2014), mas nós o seguramos, pois sabíamos de seu talento. Willians fez uma temporada espetacular em 2014 e tem o perfil que nós buscamos para o Bahia: força, velocidade, comprometimento e experiência na Série B", afirmou.

Tchô, bem como Adriano Alves, está há dois dias em Salvador, onde vinha realizando exames médicos. Nesta quarta, 7, ambos serão oficialmente apresentados. Sergipano revelado pelo Vitória, Willians tinha chegada à capital baiana prevista para na noite de terça. Nesta quarta, fará exames. O trio assinará contrato de um ano.

Contrato longo

Jael, por sua vez, terá um contrato de dois anos extensível para três, caso o Bahia conquiste o acesso à Primeira Divisão dentro deste período.

O Tricolor, apoiado por um grupo de investidores, comprará os direitos federativos e 40% dos direitos econômicos do centroavante, que pertencem ao São Caetano. Os 60% restantes são de outros investidores.

"Já definimos as bases do contrato com Jael. Temos um pré-contrato com ele. O detalhe que falta para oficializar a contratação é a liberação do São Caetano, o que deve ocorrer nos próximos dias", informou Farias.

Jael, diferentemente dos outros três reforços, só deve começar a atuar pelo Bahia a partir de março porque ele ainda está na fase final de recuperação da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo há três meses e meio. Até então com 12 gols, ele vinha sendo o artilheiro do Joinville na Série B de 2014.

adblock ativo