Bahia acerta com novo atacante

Alexandro, 28 anos, é o novo contratado do Bahia para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador já esteve no Fazendão nesta terça-feira, 30, para fazer exames médicos e assinar o contrato.

O jogador de 1,84 m de altura, natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi um dos destaques da Ponte Preta na Série B 2014, com 12 gols em 31 jogos. Nesta temporada, ele defendeu a camisa do Emirates FC, dos Emirados Árabes - dez gols em 13 jogos.

Ingressos para o Ba-Vi

A venda de ingressos para a torcida do Bahia começa nesta quarta-feira, 1º, apenas para os sócios do clube, na bilheteria Norte da Arena Fonte Nova. Já na quinta-feira, 2, qualquer torcedor poderá adquirir a sua entrada - se restar algum bilhete. O horário de funcionamento é das 9h da manhã às 5h da tarde. Os tricolores terão direito a cerca de 3.500 entradas. Cada ingresso custa R$ 40 e cada sócio pode comprar até dois ingressos.

