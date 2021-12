Bahia acerta com nova fornecedora de material esportivo

A Umbro é a nova fornecedora de material esportivo do Bahia até o fim de 2018. Com isso, a torcida tricolor já pode esperar em breve os novos uniformes que o time utilizará no decorrer da temporada. A empresa inglesa garante que o Esquadrão terá uma ampla linha de produtos e acessórios.

"A chegada da Umbro nos alegra e confirma que o Bahia está no caminho certo para consolidar sua grandeza, a partir de uma gestão profissional e valorizada pelo mercado", disse o presidente Marcelo Sant'Ana em nota.

Não é a primeira vez que a Umbro assume como fornecedora de material para o Tricolor. O clube firmou parceria com a empresa em 1989, logo após a conquista do bicampeonato brasileiro.

