Bahia acerta com meia Régis por duas temporadas

Pouco aproveitado no Palmeiras, o meia Régis desembarca em Salvador nesta quarta-feira, 25, para assinar com o Bahia por duas temporadas. O Tricolor aguarda apenas a assinatura do contrato para oficializar a chegada do novo reforço.

O meia de 23 anos foi um dos destaques do Sport, que terminou o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação, em 2015. Porém, depois de ser emprestado ao Verdão, ele atuou em apenas cinco partidas, todas iniciando na reserva.

Por não conseguir se firmar no time paulista, clubes como América-MG, Vasco, Criciúma e Chapecoense, além do Bahia, iniciaram a disputa para contratar o jogador.

Régis passou a ser interesse do Esquadrão no mesmo período em que o meia Renato Cajá chegou ao Fazendão, no mês passado. Para tê-lo por empréstimo, o Bahia desembolsará um valor, ainda não divulgado, tanto para o Palmeiras quanto para o Sport - agremiação que detém os direitos econômicos do meia pelos próximos quatro anos.

