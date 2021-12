Bahia acerta com lateral que estava no Conquista

A segunda fase do Campeonato Baiano acabou há apenas dois dias, mas o Bahia não quis saber de perder tempo: nesta sexta-feira, 26, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Raúl, que estava no Vitória da Conquista.

Uma vez que o Bode parou na quarta colocação do Grupo 2 e não conseguiu avançar às semifinais do Baianão, o ala ficou livre para negociar.

Como já defendeu as cores de outro clube, no entanto, o jogador não poderá atuar pelo Esquadrão nesta edição do Estadual e nem na Copa do Brasil, onde o Conquista enfrentou o Sport.

Deste modo, o novo contratado do tricolor passará um longo período apenas em preparação no Fazendão: somente poderá atuar pelo Bahia na disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no final de maio.

Com a chegada de Raúl, o Bahia tem agora quatro laterais-esquerdos em seu atual elenco: além do novo reforço, o clube já conta com Ávine, com Magal e com Jussandro.

