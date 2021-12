Bahia acerta com Jorginho para o lugar de Guto

Toda a louvável precaução do Bahia para anunciar o substituto de Guto Ferreira como treinador da equipe foi por água abaixo quando a TV Bahia mostrou em reportagem, na quarta-feira, 31, o flagra do diretor de futebol Diego Cerri falando ao telefone sobre o acerto com Jorginho.

Foi apenas a confirmação de uma tratativa que já havia vazado. Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 como lateral direito, o carioca Jorge de Amorim Campos, 52 anos, começou a carreira de técnico em 2005, no América-RJ. Desde então, dirigiu outras sete equipes, com destaque para a passagem no Vasco entre 2015 e 2016.

Após o rebaixamento há dois anos e o acesso na temporada passada, acabou demitido e estava desempregado até fechar com o Esquadrão.

O contrato será firmado apenas até o final de 2017 por causa da eleição presidencial do Bahia, marcada para dezembro. De acordo com informação do Blog do PVC, do jornalista Paulo Vinícius Coelho, falta apenas a definição de quem será o auxiliar.

Sabe-se que Zinho, também tetracampeão mundial em 94 e assistente de Jorginho no Vasco, não virá. Joelton Urtiga, que trabalhou com o treinador em Figueirense, Flamengo e Vasco, assumirá como preparador físico. A expectativa é que o acordo final seja oficializado nesta quinta, 1º.

“A gente aqui tem uma sistemática de trabalho, com qualquer profissional, de anunciar quando a gente tem tudo assinado, tudo certo”, afirmou Cerri, um dia depois de o Bahia ter confirmado a saída de Guto Ferreira, que vai treinar o Inter na Série B.

