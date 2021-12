Bahia acerta com Camilo e aguarda liberação do Internacional

O Bahia acertou com o meio campista Camilo, do Internacional, e agora tenta a liberação imediata do atleta junto ao clube Colorado, para anunciar o jogador.

Segundo informações do portal Uol Esportes, a negociação é travada pelo Internacional, que espera uma compensação financeira pelo atleta. Camilo, de 33 anos, apesar de reserva, é utilizado no elenco, e liberá-lo força o Colorado a buscar uma peça de reposição no mercado.

Alguns clubes chegaram a sondar jogador, como CSA, Santos e Botafogo, mas nenhum avançou na contratação. Camilo chegou ao clube de Porto Alegre em 2017, negociado pelo Botafogo. Com o contrato chegando ao fim, o atleta soma 51 jogos e apenas dois gols marcados com a camisa do Inter.

