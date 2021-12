Bahia acerta com atacante do Joinville para compor time sub-23

Ainda sem terminar a temporada de 2020, o Bahia já segue o planejamento para o ano de 2021. Após anunciar renovações e saídas como a do diretor de futebol, Diego Cerri, e do atacante Élber, o clube fechou nesta quinta-feira, 31 a contratação do atacante Chrystian, do Joinville-SC.

Natural de Limeira, interior de São Paulo, o atleta de 19 anos chega ao Esquadrão para compor, inicialmente, o time sub-23, que disputará o Campeonato Baiano.

Promovido pelo time catarinense após boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador entrou em campo por 13 oportunidades e marcou três gols, na última temporada.

