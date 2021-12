Bahia abre placar, mas cede virada ao Vasco e sai atrás na final da Copa do Brasil Sub-20

O Bahia saiu atrás do Vasco na grande decisão da Copa do Brasil Sub-20. Em duelo disputado neste domingo, 27, no estádio do Pituaçu, em Salvador, o Esquadrãozinho até chegou a sair na frente logo nos primeiros minutos de jogo, mas cedeu a virada ainda na primeira etapa. Thiago abriu o placar para o Tricolor, enquanto que Gabriel Pec e MT viraram para o Cruzmaltino.

A grande final começou bastante equilibrada, com o Bahia tentando dominar as ações nos minutos iniciais. Assim, logo aos 15 minutos, após cruzamento de Douglas Borel, o atacante Thiago dominou, limpou a jogada e finalizou para o fundo das redes da meta defendida pelo goleiro vascaíno Cadu.

A reação dos cariocas viria em dose dupla, mas somente nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 43, após excelente lançamento do zagueiro Zé Vitor, Gabriel Pec e Matías chegaram tabelando e a bola sobrou para Pec fuzilar a meta tricolor, empatando a partida.

Cinco minutos depois, antes que o árbitro apitasse o fim da etapa inicial, a defesa do Bahia vacilou e perdeu a posse de bola para Gabriel Pec, que rolou para João Laranjeira mandar na área e MT concluir para o gol defendido por Fabrício, virando a partida no Pituaçu.

Segunda etapa

Ao longo do segundo tempo, o Bahia ainda teve duas boas chances para tentar buscar o resultado, com Luiz Felipe e na bola mandada no travessão por Gabriel, aos 12 e 19 minutos, respectivamente. Nos acréscimos, aos 51, Figueiredo quase ampliou para o Vasco, em finalização de trás do meio-campo, na tentativa de surpreender o goleiro Fabrício, mas mandou para fora.

Com o resultado, o time carioca pode jogar pelo empate no duelo de volta, no Rio de Janeiro. O regulamento da Copa do Brasil Sub-20 não contempla o gol fora de casa. Por isso, em caso de triunfo do Esquadrãozinho por apenas um gol de diferença, o certame será decidido nos pênaltis.

O duelo de volta entre Vasco e Bahia, pela final da Copa do Brasil Sub-20, está marcado para acontecer no próximo domingo, dia 3 de janeiro, às 19h, no estádio de São Januário.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

