Bahia abre concurso para criação e escolha de novas camisas

O Bahia lançou uma campanha na tarde desta sexta-feira, 23, na qual os torcedores poderão desenhar os próximos modelos das camisas 1 (branca), 2 (tricolor) e 3 (livre) da equipe.

>>Confira aqui o regulamento

Os candidatos deverão enviar os modelos para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br, de acordo com os critérios estabelecidos pelo clube.

O concurso segue até o dia 3 de abril (terça-feira). As quatro camisas finalistas de cada categoria, definidas pelo clube, serão colocadas em votação aberta ao público entre os dias 4 e 10 de abril.

O motivo da campanha é que o Bahia não deve renovar com a Umbro, atual distribuidora de uniformes do clube. O contrato com a marca italiana vai até dezembro de 2018, mas pode ser rompido a qualquer momento, de acordo com o presidente Guilherme Bellitani, em entrevista ao 'Programa do Esquadrão' na quinta, 22.

