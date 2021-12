Ba-Vi: venda de ingresso destinado ao Bahia inicia sexta

Os ingressos destinados à torcida tricolor para o Ba-Vi serão vendidos a partir desta sexta-feira, 21, nas bilheterias do estádio de Pituaçu (local da partida), das 9h às 17h. O clássico, com mando do Vitória, é válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano e será realizado no domingo, 23, às 16h.

Como o tricolor é visitante, serão disponibilizados apenas 10% das entradas para seus torcedores, o equivalente a 3.200. Todas os bilhetes são de arquibancada, aos preços de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Já o Vitória terá 90% dos ingressos para sua torcida. Os bilhetes foram colocados à venda na quarta, 19, e podem ser adquiridos nas Lojas do Leão (Shoppings Capemi e Piedade), Estação Rubro-negra (Shoppings Paralela e Salvador Norte), Leão da Barra (Shopping Barra), Planeta Vitória (Shopping Bela Vista), ou ainda nos guichês de Pituaçu.

Os assentos de cadeira não estarão à venda, já reservados aos sócios do Plano Ouro do Sou Mais Vitória.

Segurança

Está marcada para esta sexta, às 9h, no Quartel dos Aflitos, a reunião que define os principais parâmetros de segurança para o Ba-Vi de domingo.

Estarão presentes no encontro representantes das Polícias Militar e Civil, da Sudesb (que administra Pituaçu), da FBF, do Ministério Público Estadual, além de Bahia, Vitória e membros das principais torcidas organizadas dos dois clubes.

