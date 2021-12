Ba-Vi tem setor com ingresso a R$ 10

O Bahia inicia nesta quarta-feira, 28, com uma promoção, às vendas de ingressos para o Ba-Vi de domingo, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de ida das finais do Campeonato Baiano.

Os setores super norte e leste superior custarão apenas R$ 10. A venda já está sendo feita desde às 0h desta quarta, para os sócios do Esquadrão, no site www.itaipavaarenafontenova.com.br/ingressos. A partir das 14h desta quarta, os demais torcedores podem também comprar as entradas pela internet.

Nesta quinta, 29, iniciam as vendas em pontos físicos: balcões de ingressos dos shoppings da Bahia e Salvador (9 às 21h), lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco, além das bilheterias da Fonte Nova (10 às 18h). Vale salientar que os ingressos promocionais serão vendidos apenas pela internet e nos guichês da Fonte. Há o limite de quatro tíquetes por pessoa.

No dia do jogo, os ingressos serão vendidos apenas pelo site da Arena (até 15h30) e nas bilheterias do estádio, que só aceitarão compras em dinheiro.

Antes do clássico, o Esquadrão continua a preparação para o confronto desta quinta, às 21h45, contra o Botafogo-PB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Nesta quarta, o técnico Guto Ferreira faz o último treino no Fazendão antes da viagem para a Paraíba, onde a equipe jogará no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Copa do Brasil sub-20

O time sub-20 do Bahia estreia nesta quarta, em Pituaçu, às 15h, na Copa do Brasil da categoria contra o Atlético-PR. Os ingressos para o jogo custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O Sócio Esquadrão terá acesso gratuito ao estádio. A partida de volta acontecerá no dia 4 de abril, às 15h, na Arena da Baixada.

