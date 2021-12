Ba-Vi: ingressos para jogo de volta à venda

Os ingressos para o segundo Ba-Vi decisivo da final do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 8, às 16h, na Arena Fonte Nova, já estão à venda para os torcedores do Tricolor.

Sem qualquer promoção para a torcida, as entradas saem a partir de R$ 15, equivalente à meia-entrada do setor Super Norte (situado no terceiro anel atrás do gol virado para a Ladeira da Fonte).

Os bilhetes estão à disposição desde esta segunda-feira, 2, no site da Fonte Nova. A partir desta terça, 3, passam a ser vendidos também nas bilheterias da arena e nas lojas Casa do Tricolor (apenas para os setores Oeste, Leste e Lounge Premium).

O setor Norte custa R$ 20 a meia-entrada. O Leste sai por R$ 25 e o Oeste por R$ 30, todos valores de meia-entrada. O Lounge custa R$ 140. Quem é sócio do clube poderá comprar os ingressos para os setores Super Norte e Norte a R$ 15 e R$ 30 a meia-entrada, respectivamente.

Os valores para o setor Oeste aumentarão a partir de quinta, 5, quando começam a ser vendidos também as entradas para a torcida visitante. Para os dois setores do estádio vão custar R$ 40 a meia.

adblock ativo